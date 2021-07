బాలీవుడ్ వెండితెరపై మన హీరోలు పెద్దగా సక్సెస్ కాకపోయినప్పటికి డబ్బింగ్ సినిమాలతో మాత్రం బుల్లితెరపై ఒక రేంజ్ లో సక్సెస్ అవుతున్నారు. ఇక యూ ట్యూబ్ లో అయితే మన హీరోల డిజాస్టర్ సినిమాలు కూడా ఒక రేంజ్ లో హిట్టవుతున్నాయి. టాలీవుడ్ హిందీ డబ్బింగ్ సినిమాలు వందల మిలియన్ల వ్యూవ్స్ అందుకుంటున్నాయి. ఇక ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ రానా అయ్యప్పనుమ్ కొశీయుమ్ రీమేక్ కూడా భారీ ధరకు అమ్ముడైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇక హిందీ డబ్బింగ్ రైట్స్ లో అత్యదిక లాభాలు అందుకున్న టాప్ సినిమాలపై ఒక లుక్కేస్తే...

Hindi Dubbing Rights of Tollywood top Movies, In the movie, Pawan Kalyan is going to appear as a police officer belonging to a tribal community. In fact, the name Bhimla Nayak is something nominal. Some parts of Warangal district are mostly tribal. And there really is an area called Bhimla.