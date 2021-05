మహేష్ బాబు కెరీర్ మొత్తంలో నిరాశపరిచే సినిమా ఏదైనా ఉందా అని అంటే.. అందరికి బ్రహ్మోత్సవం సినిమానే గుర్తొస్తుంది. ఆ సినిమా ఎన్నిసార్లు చూసినా కూడా అర్థం కాదని అభిమానులు ఇప్పటికి కామెంట్ చేస్తుంటారు. ఇక ఆ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన నేటితో 5 ఏళ్లవుతోంది. ఇక ఈ సినిమా కాన్సెప్ట్ మొదట ఒక స్టార్ హీరో దగ్గరకు కూడా వెళ్లిందట. ఇక సినిమా కలెక్షన్స్ పై ఒక లుక్కేస్తే..

English summary

Is there any disappointing movie in Mahesh Babu's career .. Everyone remembers Brahmotsavam movie. Fans are still commenting that it doesn’t make sense no matter how many times you watch that movie. It has been 5 years since the movie came out to the audience. The concept of the movie was first approached by a star hero. If you take a look at the movie collections ..