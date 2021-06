Radhe Shyam: ప్రభాస్ సినిమాకు భారీ ఓటీటీ ఆఫర్.. సల్మాన్ 'రాధే' కంటే ఎక్కువ అంటూ..

పాన్ ఇండియా నెంబర్ వన్ హీరో ప్రభాస్ సినిమాల లైనప్ చూస్తే ఎవరైనా సరే షాక్ ఇవ్వాల్సిందే. బాలీవుడ్ బడా హీరోలను సైతం పక్కన పెడుతున్న కొంతమంది అగ్ర దర్శకులు ఇప్పుడు ప్రభాస్ డేట్స్ కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక ప్రభాస్ సినిమాల మార్కెట్ ఇప్పుడు మామూలుగా లేదు. ఇటీవల అమెజాన్ ప్రైమ్ నుంచి ఒక భారీ ఆఫర్ వచ్చిందట. ఆ ఆఫర్ ఎంత ఉందంటే సల్మాన్ ఖాన్ రాధే కంటే ఎక్కువని తెలుస్తోంది.

English summary

Radhe shyam gets an Exclusive OTT deal for Rs. 400 Crore. If this happens the production team of prabhas and pooja hegde starrer to get huge profits.