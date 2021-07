మొదటిసారి భారీ బడ్జెట్ సినిమా.. రామ్ పోతినేని రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో మీడియం రేంజ్ హీరోలు కూడా మెల్లగా వారి స్థాయిని పెంచుకుంటున్నారు. పాన్ ఇండియా రేంజ్ లో కాకపోయినా బైలాంగ్యువల్ అంటూ పెద్ద సినిమాలను టచ్ చేస్తున్నారు. ఇక ప్రస్తుతం రామ్ పోతినేని కూడా కెరీర్ లో మొదటిసారి ఒక భారీ బడ్జెట్ సినిమాను సెట్స్ పైకి తెచ్చాడు. అంతే కాకుండా రెమ్యునరేషన్ కూడా గట్టిగానే అందుకుంటున్నాడు.

Remuneration also seems to be getting higher as Ram is making a big budget film for the first time like never before. It is learned that he is receiving a remuneration of around Rs 13 to 15 crore. Director Linguswamy said that he has been demanding up to Rs 6 crore for a long time.