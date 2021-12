83 movie 5 days collections: అతికష్టంతో 100 కోట్లు.. భారీ నష్టాల దిశగా కపిల్ బయోపిక్

క్రికెట్ క్రీడా రంగంలో భారత్‌ ప్రపంచకప్‌ సాధించిన 1983 సంవత్సరం చరిత్ర పుటల్లో చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోయింది. అండర్‌ డాగ్ ట్యాగ్‌తో బరిలో దిగిన భారత్ వెస్టిండీస్ జట్టును కపిల్ డెవిల్స్ ధీటుగా ఎదుర్కొని కప్‌ను సాధించారు. ప్రపంచకప్ సాధించిన జట్టుకు నేతృత్వం వహించిన కపిల్ దేవ్ జీవితంలోని కొన్ని కీలక సంఘటనలు తీసుకొని రూపొందించిన చిత్రం 83. ఈ సినిమాకు సినీ విమర్శకుల నుంచి దేశవ్యాప్తంగా భారీగా స్పందన లభించింది. అయితే బాక్సాఫీస్ వద్ద కురిసిన వసూళ్లు మాత్రం నిరాశను కలిగించాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో 83 మూవీ చిత్రానికి సంబంధించిన 5 రోజులు కలెక్షన్లు ఎలా ఉన్నాయంటే.

English summary

83 Movie Review is based on India's journey at the 1983 Cricket World Cup. Ranveer Singh, Deepika Padukone and Deepika Padukone are in lead role. Directed by Kabir Khan. This movie hits the screen on December 24th, 2021. This movie joined in 100 crore club on day 5.