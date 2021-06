బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ ఎలాంటి సినిమాతో వచ్చినా కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద మినిమమ్ ఓపెనింగ్స్ తోనే సినిమాకు లాభాలు అందిస్తూ ఉంటాడు. ఆయన ప్లాప్ సినిమాలు కూడా నిర్మాతలను ఎంతో కొంత సేవ్ చేసినవే. ఇక ఇటీవల వచ్చిన రాధే సినిమా మాత్రం ఊహించని రేంజ్ లో డిజాస్టర్ అయ్యింది. నిర్మాతలు సేఫ్ అయ్యారు గాని దాన్ని నమ్ముకొని బిజినెస్ చేసిన వారికి మాత్రం భారీ దెబ్బ పడింది. రీసెంట్ గా థియేటర్స్ లో కూడా రిలీజ్ చేయగా అక్కడ కలెక్షన్స్ కూడా దారుణంగా వచ్చాయి.

English summary

Salman Khan is one of the highest marketed heroes in the Bollywood industry. Bhai, who receives minimum box office hits as a commercial, is facing unexpected criticism with Radhe this time. The heroism elevations that were once in the South are now being used and trolled in Orange. Netizens are trending some hashtags for a variety of reasons, including that Radhe should boycott the film.