Waltair Veerayya's Day 2 Collections.. చిరంజీవి కలెక్షన్ల ఊచకోత.. రెండో రోజుల్లోనే లాభాలతో రికార్డు!

మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన వాల్తేరు వీరయ్య సినిమా బాక్సాఫీస్ రచ్చ పీక్స్‌కు చేరుకొన్నది. టాక్‌తో సంబంధం లేకుండా విడుదలైన ప్రతీ చోట కాసుల కనకవర్షం కురిపిస్తున్నది. ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ రికార్డు కలెక్షన్లను నమోదు చేస్తున్నది. తొలి రోజు భారీ కలెక్షన్లకు ధీటుగా వసూళ్లను రాబట్టడంతో ఈ సినిమా సక్సెస్ రేంజ్ ఎంత అనే విషయంపై ట్రేడ్ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతున్నది. ఈ నేపథ్యంలో వాల్తేరు వీరయ్య రెండో రోజు ఎంత వసూళ్లు సాధించిందంటే?

English summary

Chiranjeevi's Waltair Veerayya going good at box office. This movie hits the Screens on January 13th. In this occassion, Movie Unit organised Waltair Veerayya Mega Mass Blockbuster Meet. Here is the day 2 collections details worldwide of Waltair Veerayya.