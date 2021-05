ప్రభాస్‌ కోసం నాగ్ అశ్విన్ భారీ స్కెచ్.. ఊహించని రీతిలో పది మంది స్టార్స్?

బాహుబలి సినిమాతో ప్యాన్ ఇండియా క్రేజ్ తెచ్చుకున్న ప్రభాస్ ఆ తర్వాత సాహో అనే సినిమా చేశాడు. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఆ సినిమా పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన సినిమాల ఎంపికలో చాలా జాగ్రత్త వహిస్తూ మంచి దర్శకులను ఎంపిక చేసుకుని దాదాపు రాధేశ్యామ్ తర్వాత మరో మూడు సినిమాలు అనౌన్స్ చేశాడు. అయితే తాజాగా అందులో ఒక ప్యాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టు గురించి ఇప్పుడు ఆసక్తికర వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

Nag Ashwin isplanning to make Prabhas 21 even bigger. he is planning to rope several other biggies from the B-town for this massive budget film. According to reliable sources, 5 to 6 prominent actors in Hindi would be roped in for crucial roles.