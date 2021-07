అల్లు అర్జున్ మరో పాన్ ఇండియా మూవీ: కోలీవుడ్ నిర్మాతతో బిగ్ డీల్.. ఆ దర్శకుడితోనే చేసే ఛాన్స్

టాలీవుడ్ బడా ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అరవింద్ కుమారుడిగా సినిమాల్లోకి ప్రవేశించాడు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్. ఆరంభంలోనే తన టాలెంట్‌తో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఫిదా చేసిన అతడు.. తక్కువ సమయంలోనే స్టార్‌డమ్‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి జయాపజయాలతో సంబంధం లేకుండా సినిమాలు చేస్తూ సత్తా చాటుతోన్నాడు. ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుతం 'పుష్ప' అనే మూవీ చేస్తోన్న అల్లు అర్జున్.. ఇప్పుడు మరో పాన్ ఇండియా సినిమాకు సంతకం చేసేశాడట. అది కూడా కోలీవుడ్‌కు చెందిన భారీ నిర్మాణ సంస్థతో అతడు ఇది చేస్తున్నాడట. ఆ వివరాలు మీకోసం!

English summary

Tollywood Star Hero Allu Arjun Now Doing Pushpa Under Sukumar Direction. After That He will Do A film with A.R Murugadoss Under S. Thanu Production.