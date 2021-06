శేఖర్ కమ్ముల ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా రెగ్యులర్ సినిమాలకు పూర్తి విబిన్నంగా ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. హ్యాపీడేస్ లాంటి సింపుల్ సినిమాతో పాటు లీడర్ లాంటి మంచి సందేశాత్మక సినిమాలతో కూడా జనాలను కదిలించగలరని క్లారిటీగా అర్ధమయ్యింది. ఇక మెల్లగా కమ్ముల కూడా స్టార్ దర్శకుల రేంజ్ లో బార్డర్స్ దాటేస్తున్నారు. ధనుష్ తో ఒక సినిమాను ఎనౌన్స్ చేయగా అందులో ఒక తెలుగు హీరో కూడా నటించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Slowly Sekhar Kammula is also crossing borders in the range of star directors. While announcing a movie with Dhanush, it seems that a Telugu hero is also going to act in it