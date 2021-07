మరో ఊర మాస్ కాంబో ఫిక్స్.. తెలుగు స్టార్ డైరెక్టర్ తో విశాల్ ఫిక్స్ ?

ఇటీవల కాలంలో తెలుగు దర్శకుల కన్ను కోలీవుడ్ పై పడింది. కోలీవుడ్ దర్శకులు టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్స్ తో సినిమాలు చేసేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. తెలుగు దర్శకులంతా వరుసగా తమిళ హీరోలతో సినిమాలు చేసేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇప్పటికే తలపతి విజయ్, వంశీ పైడిపల్లి కాంబినేషన్ లో భారీ సినిమాను నిర్మించేందుకు కు దిల్ రాజు ప్లాన్ చేశారు. మరోవైపు ధనుష్, సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ శేఖర్ కమ్ముల డైరెక్షన్ లో ద్విభాషా చిత్రం ఉంటుందని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. తమిళ్ హీరో శివ కార్తికేయన్ తో జాతిరత్నాలు దర్శకుడు అనుదీప్ ఓ మూవీని ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు ఇప్పటికే అనౌన్స్ చేశారు. తాజా మరో క్రేజీ కాంబినేషన్ గురించి వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

భారీ యాక్షన్ చిత్రాల దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను, విశాల్ ఈ ప్రాజెక్టులో కలిసి పని చేయబోతున్నారు అనేది ఆ వార్తల సారాంశం. నిజానికి తెలుగులో మాస్, భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ దర్శకుడు బోయపాటి. సింహ, లెజెండ్, సరైనోడు వంటి చిత్రాలతో మాస్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాడు. బోయపాటి అంటే మాస్, మాస్ అంటే బోయపాటి అన్నట్టుగా ఆయన చిత్రాలు ఉంటాయి. మరోవైపు విశాల్ కు తమిళనాట మాస్ హీరోగా మంచి ఇమేజ్ ఉంది. తెలుగులోనూ హీరోకు మంచి మార్కెట్ ఉంది.

ఈ నేపథ్యంలో విశాల్ కోసం బోయపాటి భారీ మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ సిద్ధం చేశాడట. ఈ చిత్రానికి కథ మాటలు ప్రముఖ రచయిత ఎమ్ రత్నం అందించనున్నారని అంటున్నారు. టాలీవుడ్ టాప్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు ఈ సినిమాను నిర్మించనున్నారు అని అంటున్నారు. ఈ వార్తల్లో ఎంత ఉందో తెలియదు కానీ అప్పుడే హైప్ మాత్రం పెరిగిపోయింది. నిజంగానే ఈ కాంబినేషన్ సెట్ అయితే విశాల్ కు మొదటి డైరెక్ట్ తెలుగు మూవీ ఇదే కానుంది. ఈ మధ్య వస్తున్న పలు ఊహాగానాలు నిజమవుతున్న విషయం తెలిసిందే. అందుకే ఈ క్రేజీ కాంబో కూడా సెట్ అవ్వాలని వారి అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. మరి వారి కోరిక తీరుతుందో లేదో చూడాలి.

English summary

Boyapati has already started planning his immediate next project after Akhanda. as per latest buzz He is getting ready to direct Tamil star, Vishal for his next project.