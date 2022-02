Mega 154లో మెగాస్టార్ పాత్రకి మాస్ టైటిల్.. హింట్ ఇచ్చారు కానీ గుర్తు పట్టలేరు!

మెగాస్టార్ చిరంజీవి వరుస సినిమాలతో బిజీ బిజీగా గడుపుతున్న సంగతి తెలిసిందే అయితే ప్రస్తుతం ఆయన చేసిన ఆచార్య సినిమా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉండగా మరో నాలుగు సినిమాలు లైన్ లో పెట్టారు. వాటిలో డైరెక్టర్ బాబీతో కూడా ఒక సినిమా చేస్తున్నారు. ఆ సినిమా ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉంది. ఈ సినిమాలో ఆయన పాత్ర పేరు ఇదే అంటూ తాజాగా ఒక పేరు తెరమీదకు వచ్చింది. అయితే ఆ పేరు కాస్త వింతగా ఉండడంతో ఇప్పుడు చర్చనీయాంశం అవుతోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Megastar is making a movie with director Bobby. While the film is currently in the shooting stage, a name has recently come up saying that this is the name of his character in the film. His character name is being rumoured as 'Poonakaalu'