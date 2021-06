ప్రభాస్ హెయిర్ స్టైల్ కోసం భారీగా ఖర్చు చేస్తున్న సలార్ టీమ్.. రెండు పాత్రలకు అదే స్థాయిలో..

టాలీవుడ్ పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సినిమాలతో సాలీడ్ గా రెడీ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఒకేసారి మూడు సినిమాలను సెట్స్ పైకి తెచ్చాడు. ఇక నాలుగవ సినిమా కూడా మరికొన్ని నెలల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక సలార్ సినిమా కోసం అభిమానులు ఏ స్థాయిలో ఎదురుచూస్తున్నారో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ఆ సినిమాలో ప్రభాస్ రెండు భిన్నమైన పాత్రల కోసం చిత్ర యూనిట్ భారీగా ఖర్చు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

English summary

It is known that Tollywood pan India star Prabhas is getting ready with back to back movies. He brought sets to three films at once like never before. The fourth film will start in a few months. Needless to say, what level of fans are waiting for the Salaar movie? It is reported that the film unit is spending heavily for two different roles for Prabhas in the film.