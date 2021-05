మెగాహీరో చేయాల్సిన సినిమా రామ్ కి.. రామ్ చేయాల్సిన సినిమా మరో మెగాహీరోకి!

సినీ పరిశ్రమలో ఒక హీరో చేయాలి అనుకున్న కథతో మరో హీరో సినిమా చేసి రిలీజ్ చేసిన ఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే హిట్ అవుతాయా ? ఫ్లాప్ అవుతాయా ? అనే సంగతి పక్కన పెడితే కాంబినేషన్స్ మార్పు మాత్రం ఆసక్తికరంగా మారింది. తాజాగా అలాంటి రెండు ఆసక్తికర కాంబినేషన్స్ మార్పు అంశం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ విషయంలోకి వెళితే

English summary

As we all know some combinations will be shuffle in film industry. As per reports recently two combinations shuffled like this. Actually Praveen sattaru narrated story to ram initially, but due to budget complications this movie was not started. But now Praveen sattaru convinced varuntej with this script and locked a film with him.And allu Arjun linguswamy film was officially launched few years back. But this film called off due to to unpredictable reasons. but sources say that RAM is doing the same story with linguswamy now