Chiranjeevi ఎదురుచూపులు.. ఎటూ తేల్చని ఏపీ ప్రభుత్వం.. అసలేం జరుగుతుంది?

తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు ఏపీ ప్రభుత్వానికి మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం జరుగుతున్నది. టాలీవుడ్‌ నటులకు, ఏపీ రాజకీయ నేతలకు మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకోవడం వివాదాస్పదంగా మారాయి. అయితే సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన రాయితీలు, టిక్కెట్ల పెంపు వ్యవహారం, అలాగే ప్రత్యేక ప్రదర్శనలకు అనుమతి, థియేటర్ల లైసెన్సుల అనుమతి లాంటి అంశాలు మీడియాలోను, సినీ, రాజకీయ వర్గాల్లోను చర్చకు దారి తీశాయి. ఈ విషయంలో ఏపీ ప్రభుత్వం ఎలాంటి కార్యచరణ ప్రకటించబోతుందనే విషయంలోకి వెళితే..

English summary

Mega Star Chiranjeevi seeks appointment of YS Jaganmohan Reddy. As per social media report, Chiranjeevi has asked for CM appointment.But I don’t know if he will be given or when he will be given