మూడో పెళ్లి చేసుకొన్న జయసుధ.. భర్త ఎవరంటే?

ప్రముఖ నటి జయసుధ మరోసారి పెళ్లి చేసుకొన్న విషయం సినీ వర్గాల్లో చర్చకు దారి తీసింది. కొద్ది నెలల క్రితం జయసుధ భర్త నితిన్ కపూర్ ఆత్మహత్య చేసుకొని మరణించడం ఆమె జీవితంలో విషాదంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఇష్టంగా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకొన్న భర్త ఆకస్మాత్తుగా ఈ లోకం విడిచి వెళ్లడంతో తీవ్రమైన డిప్రెషన్‌కు గురయ్యారని ఆమె సన్నిహితులు చెప్పుకొంటారు. అయితే ఇటీవల అమెరికాకు చెందిన ఓ వ్యక్తిని మూడో వివాహం చేసుకొన్న విషయంపై మీడియాలో గుసగసలు వినిపించాయి. కానీ ఇటీవల జరిగిన వారసుడు ప్రెస్ మీట్‌కు జయసుధ మూడో భర్తతో కలిసి రావడం మీడియా కంటికి చిక్కింది. ఈ క్రమంలో జయసుధ వ్యక్తిగత, ప్రొఫెషనల్ విషయాల్లోకి వెళితే..

English summary

Popular Actress Jayasudha seen with Her companion at Veera Simha Reddy success meet at Hyderabad. Reports suggest that she has married to US Citizen few months back. here the news about her Third marriage.