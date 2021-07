Nagarjuna Akkineni ప్రవీణ్ సత్తారు మధ్య ‘రొమాన్స్’ చిచ్చు.. కథ కంచికి అంటూ..

మన్మథుడు నాగార్జున అక్కినేని, యువ డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ సత్తారు కాంబినేషన్‌లో సినిమా అనగానే టాలీవుడ్‌లో ఆ ప్రాజెక్ట్‌పై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది. పీ రామ్మోహన్ రావు, నారాయణదాస్ కే నారంగ్, శరత్ మరార్ నిర్మాతలుగా ఈ సినిమాకు ముహుర్తం పెట్టారు. అయితే ఎంతో క్రేజీగా ప్రారంభమైన ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం ఆగిపోయిందనే వార్త సినీ వర్గాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్నది. అందుకు కారణం ప్రవీణ్ సత్తారు, నాగార్జున మధ్య చోటుచేసుకొన్న క్రియేటివ్ డిఫరెన్సేస్ కారణమని తెలుస్తున్నది. అయితే విభేదాలు ఎందుకు తలెత్తాయనే వివరాల్లోకి వెళితే....

English summary

Nagarjuna akkineni with Praveen Sattaru project started with feel good note. Fans happy with the way project moved to sets. But, Reports suggest that, with creative differences between Nagarjuna and Praveen Sattaru makes this project in dolldrum.