ఈసారి పాన్ ఇండియా బ్యూటీపై ఫోకస్ పెట్టిన జాతిరత్నాలు దర్శకుడు!

జాతిరత్నాలు సినిమాతో బాక్సాఫీస్ హిట్ అందుకున్న యువ దర్శకుడు అనుదీప్ ఆలోచన విధానం చాలా విబిన్నంగా ఉంటోంది. తరచుగా అతను ఎదో ఒక విషయంలో హైలెట్ అవుతున్నాడు. ముందుగా సురేష్ బాబు ప్రొడక్షన్ లోనే పిట్టగొడ అనే సినిమా చేశాడు. అయితే ఆ సినిమా వచ్చినట్లు కూడా ఎవరికి తెలియదు. ఇక చాలా కాలం తరువాత అనుదీప్ జాతిరత్నాలుతో మరో ఛాన్స్ అందుకొని బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందుకున్నాడు.

మొదటి సినిమా డిజాస్టర్ అయినప్పటికీ నాగ్ అశ్విన్ అతన్ని నమ్మి సినిమాను నిర్మించాడు. ఇక నెక్స్ట్ కూడా మళ్ళీ స్వప్న సినిమాస్ బ్యానర్ లోనే ఒక సినిమా చేయడానికి కమిట్మెంట్ తీసుకున్నాడు. హీరోగా కోలీవుడ్ హీరో శివకార్తికేయన్ ను ఫిక్స్ అయినట్లు టాక్ అయితే వస్తోంది. ఇక హీరోయిన్ విషయంలో కూడా అనుదీప్ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు టాక్ అయితే వస్తోంది. మనోడు ఏకంగా పాన్ ఇండియా బ్యూటీపై ఫోకస్ పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

పుష్ప సినిమాతో పాన్ ఇండియా లెవెల్లో హిట్టు కొట్టాలని చూస్తున్న రష్మిక మందన్నను కలిసేందుకు అనుదీప్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడట. ఇదివరకే ఆమెకు మేయిన్ స్టోరి గురించి కూడా చెప్పినట్లు టాక్ వస్తోంది. రష్మిక చేతిలో ప్రస్తుతం పెద్ద సినిమాలే ఉన్నాయి. బాలీవుడ్ లో రెండు సినిమాలు అలాగే మరొక పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ఛాన్స్ అందుకోవచ్చని టాక్ అయితే వస్తోంది. కేవలం పెద్ద సినిమాలే కాకుండా ఈ బ్యూటీ చిన్న సినిమాలకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తోంది.

శర్వానంద్ తో ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు అనే సినిమా చేస్తోంది. ఇక అనుదీప్ - శివ కార్తికేయన్ సినిమాకు కూడా ఓకే చెప్పే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇక సినిమాను మరో రెండు నెలల్లో సెట్స్ పైకి తీసుకురావచ్చని టాక్ అయితే వస్తోంది. ఈ సినిమాతో శిక కార్తికేయన్ ఎలాగైనా టాలీవుడ్ మార్కెట్ లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అందుకోవాలని చూస్తున్నాడు.

