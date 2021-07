రాజమౌళిని రిజెక్ట్ చేసి తండ్రికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్.. టాలీవుడ్ చరిత్రలోనే బిగ్గెస్ట్ కాంబో!

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో కాంబినేషన్స్ అనేవి ఒక్కసారిగా అంచనాలను మార్చేస్తాయి. అలాంటి సినిమాలు సెట్స్ పైకి రాగానే ఈజీగా బిజినెస్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. ఇక చూస్తుంటే రానున్న రోజుల్లో పవన్ కళ్యాణ్ ద్వారా కూడా బిగ్గెస్ట్ కాంబినేషన్స్ సెట్టయ్యేలా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో రాజమౌళిని రిజెక్ట్ చేసిన పవర్ స్టార్ ఈసారి ఆయన తండ్రికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లుగా టాక్ వస్తోంది.

English summary

For the first time, Bahubali Writer Vijayendra Prasad had written a script for PawanKalyan.Few Times He said there is no powerful star than PawanKalyan Out of his admiration, Vijayendra Prasad had written a powerful script.