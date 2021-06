రిలీజ్ విషయంలో మహేష్ నయా ఐడియా.. ఫ్యాన్స్ కోసం ఎక్కడా తగ్గట్లేదుగా!

మహేష్ బాబు సరిలేరు నీకెవ్వరు సినిమా వచ్చి దాదాపు ఏడాది గడుస్తోంది. ఆయన నుంచి మరో సినిమా రావాలంటే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ సంక్రాంతి దాకా ఎదురు చూడాల్సిందే అని అంటున్నారు.. ప్రస్తుతం పరశురామ్ దర్శకత్వంలో సర్కారు వారి పాట అనే సినిమా చేస్తున్న మహేష్ సినిమాల రిలీజ్ విషయంలో తాజాగా ఒక వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

we all know MaheshBabu is busy with Sarkaru Vaari Paata. as per reports 40 percent of its shoot is completed. and He will wrap the movie by October this year and then take up #Trivikram’s next. Mahesh Babu is planning to release these two movies back-to-back in a six months gap.