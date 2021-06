200కోట్ల ప్రాపర్టీని అమ్మకానికి పెట్టిన జీవిత రాజశేఖర్.. డీల్‌ క్లోజ్ చేసేందుకు సిద్దమైన మెగా హీరో సతీమణి!

సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొంతమంది సినీ తారలు పైకి అంతగా కనిపించకపోయినా ఆర్థికంగా బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటారు. ఒక విధంగా పైకి చూపించుకోవాడానికి వాళ్ళు అంతగా ఇష్టపడరు. ఇక అలాంటి వారిలో జీవిత రాజశేఖర్ కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల వారి ఖరీదైన ప్రాపర్టీని అమ్మకానికి పెట్టగా మెగా హీరో సతీమణి డీల్ క్లోజ్ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు కథనాలు వస్తున్నాయి.

English summary

Some movie stars in the movie industry are financially very powerful in the background even though they are not very visible at the top. They do not like to show up in a way. It seems that Jeevitha Rajasekhar is also among such people. Reports are coming in that the mega hero wife is set to close the deal after recently putting their expensive property up for sale.