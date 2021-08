మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కామెడీ డైరెక్టర్ కొత్త ప్రాజెక్ట్.. చాలా రోజుల తరువాత అలాంటి కామెడీతో..

టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి తో సినిమా చేయాలని సీనియర్ దర్శకులతో పాటు యువ దర్శకులు కూడా ఎంతగానో పోటీపడుతున్నారు. ఆరు పదుల వయస్సులో కి వచ్చినా కూడా మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఏమాత్రం స్లో ఇవ్వడం లేదు. ఒక విధంగా నేటి తరం యువ హీరోల తరహాలోనే మంచి ఎనర్జీతో దూసుకుపోతున్నారు. గతంలో ఏడాదికి ఒక సినిమా చేసిన మెగాస్టార్ ఇప్పుడు వరుసగా నాలుగు సినిమాలను లైన్లో పెట్టారు. ఇక రీసెంట్ గా మరో కామెడీ డైరెక్టర్ తో చర్చలకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఒకసారి ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

The megastar, who previously made one film a year, has now lined up four films in a row. It seems that he is ready to negotiate with another comedy director recently. Once you go into those details