ధనుష్ కోసం మరోసారి ఆ పాపను లాగుతున్న శేఖర్ కమ్ముల.. సెట్టయితే మామూలుగా ఉండదేమో!

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో నెవ్వర్ బిఫోర్ అనేలా కాంబినేషన్స్ సెట్టవుతున్నాయి. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా శేఖర్ కమ్ముల తన రేంజ్ ను పెంచుకునేందుకు నేషనల్ లెవెల్లో సినిమా చేయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దాదాపు పాన్ ఇండియాకు దగ్గరలోనే తెలుగు తమిళ్ హిందీ భాషల్లో సినిమా చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇక బిగ్ బడ్జెట్ సినిమాలో మరోసారి సాయి పల్లవిని సెలెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Sekhar Kammula's filming at the national level has become a hot topic to expand his range like never before. He is all set to make a film in Telugu, Tamil and Hindi near Pan India. It seems that there is a possibility of selecting Sai Pallava once again in the big budget movie.