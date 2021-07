వెనక్కి వెళుతున్న హరిహర వీరమల్లు సినిమా.. అదే డేట్ కి ఫీస్ట్ రెడీ చేసిన పవన్?

వకీల్ సాబ్ సినిమాతో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి సినిమాతోనే మంచి హిట్ అందుకున్నాడు. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ టికెట్ల విషయంలో కొంత సందిగ్ధత కొనసాగుతుండగానే ఓ ఈ సినిమా ఫైనల్ కలెక్షన్స్ ప్రకటించ లేని పరిస్థితి. తాజా సమాచారం మేరకు పవన్ చేస్తున్న ఒక సినిమా వాయిదా పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయంటున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

as per latest buzz Pawan Kalyan's Hari Hara Veera mallu makers has been decided to postpone to the summer 2022. PSPK Rana Movie now up for Sankrathi 2022.