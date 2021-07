టాలీవుడ్‌లో వివాదాలకు దూరంగా ఉండే స్టార్ హీరోయిన్‌ పూజా హెగ్గే తాజాగా ఓ వివాదానికి కేంద్ర బిందువుగా మారారు. ఓ స్టార్ ప్రొడ్యూసర్, యువ హీరో నితిన్ సినిమాకు సంబంధించిన వ్యవహారం వివాదంగా మారింది. తాను నిర్మించే చిత్రంలో పూజా హెగ్డే హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారనే విషయం మీడియాలో సదరు నిర్మాత ప్రచారం చేసుకోవడంతో పూజా హెగ్డే టీమ్ ఘాటుగా స్పందించినట్టు తెలిసింది. ఈ వివాదానికి ప్రధాన కారణమేమిటంటే..

English summary

Indian Actress Pooja Hegde has confirmed that she is not doing Nithiin Movie. She has condemned media reports and revealed no one has contacted about Nithiin movie. This issue goes viral in the Tollywood media.