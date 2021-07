టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ లో ప్రస్తుతం రాజకీయ వివాదాలు ఏ రేంజ్ లో కొనసాగుతున్నాయో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. మాకు ఎలాంటి కోపం లేదని అంటూనే ఇవ్వాల్సిన కౌంటర్లు ఇచ్చేస్తున్నారు. నిన్నా మొన్నటి వరకు కలిసి వర్క్ చేసిన వారి కూడా గ్రూపులుగా విడిపోవడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇక ప్రకాష్ రాజ్ కోసం పూరి జగన్నాథ్ కూడా సహాయం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

It goes without saying that the current political controversy in the Movie Artist Association in the Tollywood industry is ongoing. Breaking up into groups has also become a hot topic, even for those who worked together until yesterday. It seems that Puri Jagannath is also helping Prakash Raj.