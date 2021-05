మరో పాన్ ఇండియన్ స్టార్ ని పట్టేసిన పూరీ.. ఈ సారి పొలిటికల్ థ్రిల్లర్.. రచ్చ షురూ!

తెలుగులో డాషింగ్ డైరెక్టర్ గా పేరున్న దర్శకుడు పూరీ జగన్నాథ్ ఈ మధ్యకాలంలో చాలా సినిమాలు చేసి ఫ్లాప్స్ అందుకున్నారు. అయితే చివరిగా రామ్ తో ఇస్మార్ట్ శంకర్ సినిమాతో వచ్చి సూపర్ హిట్ అందుకున్న ఆయన ప్రస్తుతం విజయ్ దేవరకొండతో లైగర్ అనే సినిమా చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా పూర్తయిన వెంటనే ఆయన ఒక పాన్ ఇండియా స్టార్ తో పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ ప్లాన్ చేశాడని తెలుస్తోంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

Director Puri Jagannadh is currently working for Liger, with Vijay Deverakonda. The latest update is that Puri Jagannadh is all set to team up with KGF star Yash for an upcoming multilingual film. the film will be a political thriller and it will be shot in multiple languages.