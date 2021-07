మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీపై అదిరిపోయే న్యూస్: ఆదిత్య 999 కంటే ముందే.. పరిచయం చేయనున్న స్టార్ డైరెక్టర్

చాలా కాలంగా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ అవుతోన్న అంశాల్లో నటసింహా నందమూరి బాలకృష్ణ కుమారుడు మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ ఒకటి. అతడు టాలీవుడ్‌లోకి హీరోగా పరిచయం అవబోతున్నాడని చాలా కాలంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. అందుకు అనుగుణంగానే బాలయ్య తరచూ ఏదో ఒక స్టేట్‌మెంట్ ఇస్తున్నారు. దీంతో అతడి రాక కోసం అభిమానులంతా వేయి కళ్లతో వేచి చూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా మోక్షజ్ఞ తెరంగేట్రం గురించి ఓ అదిరిపోయే న్యూస్ ఫిలిం నగర్‌లో వైరల్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఏం జరుగుతోంది? పూర్తి వివరాలేంటో చూద్దాం పదండి!

English summary

Nandamuri Balakrishna Son Mokshagna Will Debut to Tollywood Very Soon. Star Director Puri Jagannadh Planned To Introduce Him. After This He will do Aditya 999 with his Father.