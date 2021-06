రామ్ చరణ్ కోసం మరో తమిళ దర్శకుడి ప్రయత్నాలు.. శంకర్ కంటే ముందే..

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పాన్ ఇండియా సినిమాలు తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. దర్శకులు కూడా వారి ఆలోచనలను మరింత అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ నేషనల్ వైడ్ గా సినిమాలను రిలీజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. ఇక హీరోలైతే ఒక్కసారి పాన్ ఇండియాను టచ్ చేస్తే మళ్ళీ అదే ఫార్మాట్ ను ఫాలో అవ్వాలని టార్గెట్ సెట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇక రామ్ చరణ్ కూడా మరో తమిళ్ దర్శకుడితో పాన్ ఇండియా సినిమాను ప్లాన్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు టాక్ అయితే వస్తోంది.

English summary

Recently, it was reported that Master Director Lokesh Kanagarajan has set a story for Ram Charan. The full script is not ready yet though. It is learned that Ram Charan also reacted positively when he heard the story line. If Shankar is ready before then he is ready to do that project. And we need to see how well those plans work out.