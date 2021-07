జనతా గ్యారేజ్ బాలీవుడ్ రీమేక్.. స్టార్ హీరోకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన మైత్రి మూవీ మేకర్స్?

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ - కొరటాల శివ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన మొదటి సినిమా జనతా గ్యారేజ్ 2016లో బిగ్గెస్ట్ బాక్సాఫీస్ హిట్స్ లో ఒకటిగా నిలిచింది. మోహన్ లాల్ అందులో ఎన్టీఆర్ పెదనాన్నగా నటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఆ సినిమాను బాలీవుడ్ లో కూడా రీమేక్ చేయాలని గత మూడేళ్ళుగా చర్చలు జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. సినిమా నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఇటీవల ఒక బాలీవుడ్ హీరోకు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చినట్లు టాక్ వస్తోంది.

It seems that Mythri Movie Makers has recently met Bollywood star Salman Khan. According to Bollywood media reports, the Janatha Garage movie remake has been finalized after discussions. It seems that he has taken the commitment by giving some advance in advance.