అఖిల్ ఏజెంట్ సినిమా కోసం మరో స్టార్ హీరో.. సైరా దర్శకుడు అస్సలు తగ్గట్లేదు!

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం సక్సెస్ కోసం ఎంతగానో కష్టపడుతున్న హీరోల్లో అక్కినేని అఖిల్ కూడా ఉన్నాడు. అక్కినేని బ్రాండ్ తో వచ్చిన నాగ్ తనయుడు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి అరేళ్లయినా ఇంకా బాక్సాఫీస్ వద్ద సరైన సక్సెస్ చూడలేదు. ఎలాగైనా హిట్టు కొట్టాలని ఇప్పుడు ఏజెంట్ సినిమాతో సరికొత్తగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. ఇక ఆ సినిమాలో ఒక స్టార్ హీరో కూడా ప్రత్యేకమైన పాత్రలో నటించనున్నట్లు సమాచారం.

English summary

Akkineni Akhil is also one of the heroes who are currently working hard for success in the Tollywood industry. Nag's son, who came up with the Akkineni brand, came into the industry six years ago and has yet to see proper success at the box office. Agent is now making a fresh attempt with the film to hit the ground running anyway. It is reported that a star hero will also be playing a special role in the film.