NBK 108: బాలయ్యతో పాన్ ఇండియా... ఆ డైరెక్టర్ అంటే ఫిక్స్ అవ్వాల్సిందే!

నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సినిమాలను లైన్ లో పెడుతున్న విషయం తెలిసిందే. మొన్నటి వరకు కేవలం అఖండపైనే ఎక్కువగా ఫోకస్ పెట్టిన బాలయ్య ఇక నెక్స్ట్ నుంచి మరిన్ని సినిమాలను లైన్ లో పెట్టాలని చూస్తున్నాడు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇప్పటికే ఒక సినిమాపై క్లారిటీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఒక మాస్ దర్శకుడితో కూడా కమిట్మెంట్ తీసుకున్న బాలకృష్ణ పాన్ ఇండియా సినిమా చేసే అవకాశం ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఆ దర్శకుడు రెండు పాన్ ఇండియా సినిమాలను లైన్ లో పెడుతున్నాడు.

English summary

It is known that on the occasion of the birthday has already given clarity on a movie. However, it seems that Balakrishna, who has also made a commitment with a mass director, may make a Pan India film. Because that director is putting two Pan India movies on the line.