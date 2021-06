విజయ్ సేతుపతి ప్లేస్ లో తమన్నా.. భారీ రెమ్యునరేషన్ సహా.. ఎక్కడా తగ్గట్లేదుగా!

తెలుగులో స్టార్ హీరోల సరసన నటించిన తమన్నా భాటియాకి ఇప్పుడు క్రేజ్ తగ్గింది. కొత్త భామల ఎంట్రీ సహా సరయిన హిట్ సినిమాలు లేకపోవడం లాంటి అనేక అంశాలతో ఈ భామ వెనకపడింది. అయితే ఈ భామకు ఒక క్రేజీ ఆఫర్ లభించిందని అంటున్నారు. ఏకంగా విజయ్ సేతుపతి ప్లేస్ లో ఆమె మంచి ఆఫర్ లభించిందని అంటున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Tamannaah is all set to make her TV debut as a host. As per reports she's going to host a popular cooking show, Master Chef in Telugu and she has signed on the dotted line for Gemini TV. the same show in Tamil is being hosted by Vijay Sethupathi.