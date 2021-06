పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్న రాజ్ తరుణ్.. ఇష్టమైన అమ్మాయితోనే.. డేట్ ఫిక్స్?

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో గత ఏడాది లాక్ డౌన్ లోనే సినిమా తారలకు సంబంధించిన పెళ్లి వార్తలు చాలానే వైరల్ అయ్యాయి. ఒకరి తరువాత మరొకరు నచ్చిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని బ్యాచిలర్ లైఫ్ కు శుభం కార్డు వేసేశారు. ఫ్యామిలీ లైఫ్ ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలను చూస్తేనే అర్ధమవుతోంది. ఇక ప్రస్తుతం యువ హీరో రాజ్ తరుణ్ కూడా పెళ్లికి రెడీ అవుతున్నట్లు సమాచారం.

English summary

The wedding news about the movie stars went very viral in the Tollywood industry during the lockdown last year. One after another he married the girl of his choice and laid a greeting card to Bachelor Life. It makes sense to look at photos on social media as if you are enjoying family life. Now it is reported that young hero Raj Tarun is also getting ready for marriage.