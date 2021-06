thalapathy 65: పాన్ ఇండియా సినిమాలను భయపెడుతున్న బీస్ట్.. RRR, పుష్ప ఎవరో ఒకరు తగ్గాల్సిందే!

మెల్లగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో లాక్ డౌన్స్ ఎత్తివేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఇక భవిష్యత్తుపై నమ్మకంతో పెద్ద సినిమాలు చిన్న సినిమాలు అని తేడా లేకుండా నిర్మాతలు రిలీజ్ డేట్స్ ఎనౌన్స్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఫెస్టివల్ సీజన్స్ ఇప్పుడు అందరికి అవసరమే. అందులో విజయ్ నటిస్తున్న బీస్ట్ పోటీకి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక పాన్ ఇండియా సినిమాలు కాస్త తగాల్సిందే అనే టాక్ వస్తోంది.

English summary

Slowly all states are preparing to lift lockdowns. Producers are preparing to announce release dates regardless of whether big movies are small movies with confidence in the future. Festival seasons in particular are what everyone needs now. It seems that the Beast starring Vijay is ready for the competition. There is talk that Pan India movies will be hit a bit.