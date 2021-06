రవితేజ చేయాల్సిన సినిమాలో మెగా హీరో... ఆ హిట్ దర్శకుడితో గోల్డెన్ ఛాన్స్ కొట్టేశాడుగా

సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా వరకు ఒకరితో అనుకున్న కథ మరొకరికి వెళ్లడం సహజమే. కొన్నిసార్లు ఆ కథలు ప్లాప్ అవ్వచ్చు లేదా నెవ్వర్ బిఫోర్ అనేలా బాక్సాఫీస్ హిట్ గా కూడా నిలవవచ్చు. ఇక ఈ లాక్ డౌన్ లో అలాంటి మార్పులు చాలానే జరుగుతున్నాయి. ఒకరు ఒప్పుకున్న సినిమా సడన్ గా క్యాన్సిల్ అవుతుండడంతో మరొక హీరోకు వెళుతున్నాయి. రవితేజ చేయాల్సిన సినిమా కూడా మరొక మెగాహీరో చేయబోతున్నట్లు సమాచారం.

English summary

In the film industry it is natural for the story to go from one person to another. Sometimes those stories can flop or even stand as a box office hit like Never Before. And a lot of such changes are happening in this lockdown. One admits the movie is going to be another hero as it is suddenly canceled. Information that Ravi Teja is going to do another megahero in the movie,