విడాకులు అయిన పధ్నాలుగేళ్ల తర్వాత పెళ్లికి సిద్ధమైన స్టార్ యాక్టర్.. అమ్మాయి ఎవరంటే?

సినీ పరిశ్రమ అనే కాదు ఎక్కడ చూసినా ఇప్పుడు పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం నచ్చకపోతే విడి పోవడం అనేది చాలా కామన్ అయి పోయింది. కాకపోతే సినిమా వాళ్ల మీద ఎక్కువగా దృష్టి ఉంటుంది కాబట్టి వారు ఏం చేసినా అది వార్తల్లోకి ఎక్కుతూనే ఉంటుంది. తాజాగా తమిళ సినీ పరిశ్రమకు చెందిన ఒక హీరో ఇప్పుడు మరో సారి పెళ్లి పీటలేక్కేందుకు సిద్ధమైనట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆయన మరెవరో కాదు కోలీవుడ్ సీనియర్ హీరో ప్రశాంత్. ఇప్పటికే విడాకులు తీసుకుని వేరుగా జీవిస్తున్న ఆయన మరోసారి పెళ్లికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

as per rumours in Tamil media actor Prashanth is going to marry second time. his first marriage was called off in 2008.