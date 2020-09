అల్లు అర్జున్ తరువాత ఆ హీరోకి భారీ క్రేజ్.. నార్త్ ఆడియెన్స్ ఫిదా!

English summary

Bellamkonda sai srinivas , which is well known for its rakshasudu cinema, next he has been working on a few different concept films of the same way. Sai, who is making a film with Santosh Srinivas, alludu Adurs, has recently given the green signal for another project.బెల్లంకొండ వారసుడు సాయి శ్రీనివాస్ మొత్తానికి రాక్షసుడు సినిమాతో ఒక సక్సెస్ అందుకున్న విషయం తెలిసిందే. మొదటి సినిమా నుంచి ఈ కుర్ర హీరో మాస్ ఆడియెన్స్ ని ఎట్రాక్ట్ చేయాలని చాలా కష్టపడుతున్నాడు. సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్ తో సంబంధం లేకుండా తన మార్కెట్ కి మించిన బడ్జెట్ లో సినిమాలు చేస్తున్నాడు. అలాగే నటనలో కూడా కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయాలని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాడు.