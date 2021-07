బంపర్ ఆఫర్ కొట్టేసిన సుమంత్..ఆ ట్రై లింగ్యువల్ సినిమాలో కీలక పాత్ర?

చాలా కాలంగా సరైన హిట్ లేక ఇబ్బంది పడుతున్న సుమన్ మళ్లీ రావా సినిమాతో మళ్లీ హీరోగా నిలదొక్కుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ సినిమా, సినిమా పరంగా బాగానే ఉన్నా కలెక్షన్లు మాత్రం రాబట్ట లేకపోయింది. ఆ తర్వాత చేసిన సుబ్రహ్మణ్యపురం సినిమా పర్వాలేదు అనిపించుకుంది. ఇక ఇదం జగత్ సినిమాలు బాగానే ఉన్నా జనానికి మాత్రం నచ్చలేదు. ప్రస్తుతం అనగనగా ఒక రౌడీ అనే సినిమాలో వాల్తేరు శీను అనే పాత్రలో నటిస్తున్న సుమంత్ కు ఒక ఒక బంపర్ ఆఫర్ తగిలింది చెబుతున్నారు.

తెలుగు తమిళ మలయాళ భాషల్లో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న ఒక ట్రై లింగ్యువల్ సినిమాలో ఆయనకు కీలక పాత్ర ఆఫర్ వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అందాల రాక్షసి ఫేం హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో మలయాళ స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్ తదుపరి చిత్రంలో అక్కినేని ఫ్యామిలీ హీరో సుమంత్ కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నారని అంటున్నారు. ఈ మూవీని తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో నిర్మిస్తున్నారు. కాబట్టి, సుమంత్‌కు ఇది పెద్ద అవకాశం అనే చెప్పాలి.

ఇది 1960ల నేపథ్యంలో సెట్ చేయబడిన ఒక లవ్ స్టోరీ అని అంటున్నారు. ఇది యుద్ధ సమయంలో జరిగే ప్రేమకథ అని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమా షూట్ కోసం అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ప్రత్యేక సెట్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ చిత్రానికి విశాల్ చంద్రశేఖర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. మహానటి సినిమా నిర్మాతలయిన , స్వప్న సినిమాస్ బ్యానర్ మీద అశ్వినీదత్ కుమార్తెలు ఈ సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. ఇక దక్షిణ భారతీయ భాషలలో దుల్కర్ సల్మాన్ చివరి చిత్రం కన్నం కొల్లయ్యడితాల్ అత్యధికంగా వీక్షించిన చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇక ఈ సినిమాని కనులు కనులను దోచాయంటే అనే పేరుతో తెలుగులోకి డబ్ చేశారు. ఈ సినిమా గురించి పెద్దగా పబ్లిసిటీ చేయక పోయినా, మౌత్ టాక్ కారణంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించింది.

English summary

as per latest buzz Akkineni family hero Sumanth has bagged a crucial role in Malayalam hero Dulquer Salmaan’s next directed by Hanu Raghavapudi of Andala Rakshasi fame. The movie is being made in Telugu, Tamil, and Malayalam languages.