రిస్క్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండే సీనియర్ స్టార్ హీరోలలో నాగార్జున ఒకరు. ఆయన కెరీర్ లో ప్రయోగాలు చేసిన సినిమాలు చాలా వరకు డిజాస్టర్ అయ్యాయి. అయినప్పటికీ క్రేజ్ ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. మళ్ళీ సరైన కథ తగిలినప్పుడు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లను అందుకోవడం ఆయనకు అలవాటుగా మారింది.

ఇక నాగార్జున నెక్స్ట్ సినిమాతో ఎలాగైనా హిట్ కొట్టాలని చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. నమ్మకం లేకపోతే సెట్స్ పైకి వచ్చిన సినిమాలను కూడా ఆపేస్తున్నారట. ఇక ఎందుకో డౌట్ వచ్చి ఇటీవల ప్రవీణ్ సత్తారుతో చేయాల్సిన సినిమాను కాస్త హోల్డ్ లో పెట్టారు. ఎందుకో ఆ సినిమా స్క్రిప్ట్ పై మళ్ళీ అనుమానం వ్యక్తం చేసిన నాగ్ రేర్ రైటింగ్ చేయాలని అన్నారట. ఇక దర్శకుడు తన రైటర్స్ తో కష్టపడుతున్నా ఎంతకు వర్కౌట్ కాకపోవడంతో ఓ సలహా ఇచ్చారట.

నాగార్జున సినిమాలకు ఎప్పటి నుంచో మంచి రైటర్ గా వర్క్ చేస్తున్న అబ్బూరి రవిని పరిచయం చేయించగా వెంటనే స్క్రిప్ట్ మళ్ళీ కొత్తగా సిద్ధమయ్యిందట. నాగార్జున కూడా మళ్ళీ తన ఆలోచనను మార్చుకొని సినిమాను స్టార్ట్ చేయాలని చూస్తున్నాడు. అలాగే మరోవైపు బంగార్రాజు సినిమాను కూడా పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఆ సినిమా సోగ్గాడే చిన్న నాయనా సినిమాకు సీక్వెల్ గా రానుంది. ఇక నాగార్జున చివరగా చేసిన వైల్డ్ డాగ్ సినిమా థియేట్రికల్ గా ప్లాప్ అయినప్పటికీ ఓటీటీలో మాత్రం హిట్ టాక్ ను సొంతం చేసుకుంది.

English summary

Nagarjuna is one of the senior star heroes who is willing to take risks. Most of the films he experimented with during his career were disasters. However, the craze did not abate. It became a habit for him to receive huge collections at the box office when the right story hit again.