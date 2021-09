బండ్ల గణేష్ అంటే స్టార్ ప్రోడ్యూసర్‌గా అందరికీ తెలుసు. గబ్బర్ సింగ్ లాంటి భారీ హిట్‌ను ఇండస్ట్రీకి అందించిన నిర్మాతగా సుపరిచితులు. అయితే నిర్మాతగా మారడానికి ముందు కమెడియన్‌గా, అలాగే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్‌గా తన సినీ జీవితాన్ని ఆరంభించారు. కమెడియన్‌గా గతంలో ప్రేక్షకులకు తనదైన హాస్యాన్ని పండించారు. అయితే తాజాగా ఆయన హీరోగా మారి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఓవైపు పవన్ కల్యాణ్‌తో సినిమా తీయడానికి సిద్ధమవుతూనే.. మరో పక్క హీరోగా నటించడం సినిమా పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశమైంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన బండ్ల గణేష్ హీరోగా ప్రారంభమైన ఈ సినిమా షూటింగ్ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bandla Ganesh is getting introduced as a male protagonist. Directed by debutant Venkat Chandra, the film is presented by Rishi Agastya of Yash Rishi Films and produced by Swathi Chandra. The shoot is on at a fast pace.