రజనీకాంత్ కంటే ఖరీదైన ఇంటి నిర్మాణం.. భారీ ఖర్చుతో లగ్జరి ఇల్లును ప్లాన్ చేస్తున్న ధనుష్

సినిమా ప్రపంచంలో బ్యాక్ గ్రౌండ్ తో వచ్చినంత మాత్రానా అవకాశాలు ఈజీగా వస్తాయి గాని ప్రతిసారి విజయాలు మాత్రం రావు. ఇక రజనీకాంత్ అల్లుడు ధనుష్ కూడా మొదట అలాంటి పరిస్థితినే చూశాడు. మొదట్లో అతను హీరో ఏంటని హేళన కూడా చేశారు. కానీ ఇప్పుడు ఆదాయంలో అతను అగ్ర హీరోలను కూడా డామినేట్ చేశాడు. ఇప్పుడు అత్యంత ఖరీదైన ఇంటిని నిర్మిస్తుండడంతో విషయం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

Dhanush is spending up to Rs 150 crore for the construction of his house. Even though Rajinikanth has assets worth thousands of crores, he is building a house with his own money without expecting anything in return. Currently, in addition to movies, Dhanush also seems to be investing in a few businesses and making huge profits.