అఖిల్ అమ్మాయి అనుకోని అలాంటి బట్టలు కొనేసిన నాగార్జున.. బయటకు రాగానే షాక్

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు వారసత్వం నుంచి వచ్చిన నాగార్జున కూడా తండ్రిలానే ప్రయోగాలు చేసుకుంటూ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అందుకున్నాడు. ఇక వారికి అమ్మాయిల ఫాలోయింగ్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే నాగచైతన్య కూడా కంటిన్యూ అవుతుండగా అఖిల్ ఇంకా సరైన ట్రాక్ లోకి రాలేదు. అయితే అఖిల్ విషయంలో అనుకోకుండా ఒక పొరపాటు జరగడం వలన నాగార్జున అమ్మాయి అనుకున్నాడట. అమ్మాయిలకు వేసే బట్టలు కూడా కొన్నాడట. ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాన్ని చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు.

English summary

Nagarjuna, a descendant of Akkineni Nageswararao, also received a special recognition for his experiments as a father. No need to tell them about the girls following anymore. Akhil is not yet on the right track as Nagachaitanya also continues. However, in the case of Akhil, the Nagarjuna girl thought that something had gone wrong. Even buying clothes for girls. He said this very clearly in an interview.