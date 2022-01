నటసింహ, బాక్సాఫీస్ బొనాంజా నందమూరి బాలకృష్ణ, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన అఖండ చిత్రం భారీ విజయాన్ని అందుకొన్నది. డిసెంబర్ 2వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ చిత్రం ఇంకా థియేటర్లలో ప్రదర్శించబడుతూ.. 50 రోజుల పండుగను జరుపుకొనేందుకు పరుగులు పెడుతున్నది. ఇలాంటి పండుగ లాంటి వాతావరణంలో అఖండ చిత్ర యూనిట్ థ్యాంక్యూ మీట్ జరుపుకొన్నది. ఈ సందర్భంగా బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ..

English summary

Nandamuri Balakrishna's Akhanda running successful in Theatres. This movie is going to celebrate 50 days function soon. In this occassion, Akhanda team organised Thanks meet in hyderabad.