Mahesh Babu బాలీవుడ్ నన్ను భరించలేదు.. టైమ్ వేస్ట్ అంటూ మహేష్ వ్యాఖ్యలు.. భగ్గుమన్న జాతీయ మీడియా

సర్కారు వారీ పాట చిత్రం రిలీజ్‌కు ముస్తాబైన నేపథ్యంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు మంచి జోష్‌తో కనిపిస్తున్నారు. జీఎంబీ బ్యానర్‌పై మహేష్ నిర్మించిన ప్యాన్ ఇండియా మూవీ మేజర్ ట్రైలర్‌ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్బంగా తెలుగు, హిందీ మీడియా అడిగిన ప్రశ్నలకు సావధానం సమాధానాలు చెప్పారు. అయితే బాలీవుడ్‌లో సినిమాలు చేయడం తనకు ఇష్టం లేదంటూ చెప్పిన విషయం ప్రస్తుతం జాతీయ స్థాయిలో వివాదంగా మారింది. మహేష్ బాబు చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదంగా మారడానికి కారణం ఏమిటంటే?

English summary

National media takes serious note on Mahesh Babu's Bollywood Can't afford comments. Mahesh Said that, I did get a lot of offers in Hindi but I don't think they can afford me. I don't want to waste my time working in an industry which can't afford me. The stardom and the respect I get here is huge, so I never really thought of leaving my industry and going to some other industry