దటీజ్ పవర్ స్టార్..తొమ్మిది పేజీల డైలాగ్ సింగిల్ టేక్..ఊరికే స్టార్స్ అయిపోరు మరి!

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన రీ ఎంట్రీ సినిమా వకీల్ సాబ్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ కలెక్షన్స్ సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కలెక్షన్స్ విషయంలో కొన్ని తేడాలు ఉండటంతో ఇప్పటికీ ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ విషయం అధికారికంగా ప్రకటించలేదు దర్శకనిర్మాతలు. అయితే ఈ సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ లో కూడా రిలీజ్ అయి మంచి స్పందన తెచ్చుకుంది. అయితే ఈ సినిమాలో పవన్ నటనకు సంబంధించిన ఆసక్తికర అంశాలు పంచుకున్నాడు ఒక సహ నటుడు. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Pawan Kalyan came with vakeel saab after three-years. The film was a huge success with Pawan’s mannerism and the heroic elements shown in the movie. especially the courtroom scene, is one of the highlights in Vakeel Saab. The dialogues mouthed by Pawan kalyan runs across pages, nearly eight to nine pages revealed by actor in that scene.