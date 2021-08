మెగాస్టార్ చిరంజీవి సోదరుడిగా సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. యాక్టింగ్, ఫైట్స్, డైలాగ్స్, స్టైల్స్ ఇలా అన్నింట్లోనూ రాణిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్. కెరీర్ ఆరంభంలోనే ఎన్నో ప్రయోగాత్మక చిత్రాల్లో నటించిన అతడు.. పలు విజయాలను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అదే సమయంలో స్టార్ స్టేటస్‌ను సైతం దక్కించుకున్నాడు.

ఇలా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్ల మంది అభిమానాన్ని కూడా అందుకున్నాడు. ఈ ఫ్యాన్స్ వల్లే పవన్ కల్యాణ్ క్రేజ్ భారీ స్థాయిలో పెరుగుతోంది. అలా మరే హీరోకూ లేనన్ని అభిమాన సంఘాలు అతడి పేరు మీద ఏర్పాటయ్యాయి. ఇక, ఇప్పుడు ఓ ఫ్యాన్ ఏకంగా పవర్ స్టార్‌ను తన వివాహంలో భాగం చేసుకుని తన అభిమానాన్ని చాటుకున్నాడు. ఆ సంగతులు మీకోసం!

English summary

Tollywood Star Hero Pawan Kalyan Now Doing Few Films At a Time. Recently His Fan Use Power Star Photo and Name in His Marriage Invitation Card and Flex.