వైజాగ్ అమ్మాయితో వివాహం.. మూడు పెళ్లిళ్లపై.. రోజాకు పవన్ కల్యాణ్ దిమ్మతిరిగే కౌంటర్

ఉత్తరాంధ్రలో పవర్ స్టార్, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన రసాభాసగా, వివాదాస్పదంగా మారింది. పవన్ కల్యాణ్‌ను ర్యాలీకి అడ్డంకులు కల్పించడం, అలాగే జనసేన నేతలను అదుపులోకి తీసుకోవడం అత్యంత వివాదాస్పద అంశాలుగా మీడియాలో కనిపించాయి. ఇక ర్యాలీ సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్‌ను కనిపించకుండా కారులో కూర్చోవాలని పోలీసులు హెచ్చరించడంపై జనసేన తీవ్రంగా స్పందించింది. వైజాగ్‌లో పవన్ కల్యాణ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. తన మూడు పెళ్లిళ్ల వ్యవహారం గురించి ఘాటుగా స్పందించడమే కాకుండా.. సినీ నటి రోజాకు ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చారు. తన పెళ్లిళ్లపై పవన్ కల్యాణ్ ఏం చెప్పారంటే?

English summary

Pawan Kalyan strong and Indirect Counter to Actress Roja at Jana Vani Press meet at Vizag. Pawan Kalyan questions that.. do you want establish three capitals where he married three women from different places.