టాలీవుడ్ టాలెంటెడ్ హీరో నిఖీల్ సిద్దార్థ్ వెండితెరపైనే కాకుండా రియల్ లైఫ్ లో కూడా నిజమైన హీరో అనిపించుకుంటున్నాడు. జనాలకు చాలా దగ్గరగా ఉండే ఈ స్మార్ట్ యాక్టర్ అప్పుడప్పుడు కొన్ని మంచి పనులతో మరింత దగ్గరవుతున్నాడు. ఇక సడన్ గా నిఖీల్ కు ఇటీవల ఒక చేదు అనుభవం ఎదురయ్యింది. లాక్ డౌన్ అమలులో ఉన్న సమయంలో రోడ్డుపైకి రావడంతో పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అయితే ఒక్క ట్వీట్ తోనే నిఖీల్ అనుమతి పొందాడు.

English summary

Tollywood young hero Nikhil has released a video of himself getting emotional for the first time. He explained that he was saddened by the death of human beings before his eyes. Nikhil recently took a break from shooting and got busy with a good job. He also tried to convey a message about the current situation.