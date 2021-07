Rajinikanthలా ట్రై చేసిన జూనియర్ సూపర్ స్టార్: స్టంట్ చేస్తూ చివరకు పరువు పోగొట్టుకున్నాడుగా!

సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్.. ఈ పేరుకు అస్సలు పరిచయం అవసరం లేదు. అంతలా ఆయన దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా సినీ రంగంలో తనదైన శైలి నటన, స్టైల్స్‌తో హవాను చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. అలాగే, మార్కెట్‌ను కూడా ఖండాంతరాలు దాటించుకున్నారు. ఇంతటి గొప్ప హీరోకు డూప్‌గా చేస్తూ ఫేమస్ అయ్యాడు ఓ అభిమాని. చూడ్డానికి అచ్చం సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌లా ఉండే అతడు.. తాజాగా ఓ స్టేజ్‌ షోలో ఆయనను అనుకరిస్తూ పరువు పోగొట్టుకున్నాడు. ఆ వివరాలేంటో చూద్దాం పదండి!

English summary

Super Star Rajinikanth Has Huge Fan Base In The World. So Many Fans Imitate Him. Now One of the Rajinikanth Dupe Did The Stunt. But It was Not Success